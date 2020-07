Ghost of Tsushima: Neuer Trailer schürt Vorfreude auf Release

14.07.2020 09:04 Uhr

Vor dem Release von Ghost of Tsushima am Freitag, den 17. Juli 2020 hat Entwickler Sucker Punch den Launch-Trailer zum fernöstlichen Action-Adventure veröffentlicht. In knapp einer Minute gibt der Clip einen Vorgeschmack auf das, was euch im Samurai-Spiel mit Held Jin Sakai in der Hauptrolle erwartet.

Wann kommt der GamePro-Test? Das Embargo fällt heute um 16 Uhr deutscher Zeit. Dann verraten wir euch, ob das letzte PS4-Exclusive gelungen ist, sich der Ausflug in die feudale Open World lohnt.