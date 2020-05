Ghost of Tsushima - Vorschau-Video zum Assassin's Creed Japan für PS4

von Maximilian Franke,

17.05.2020 16:50 Uhr

Ein Assassin's Creed mit Open World in Japan ist ein Wunsch vieler Fans der Ubisoft-Serie. Sony erfüllt diesen Wunsch jetzt mit dem sehr ähnlichen, letzten großen PS4-exklusiven Spiel Ghost of Tsushima, das am 17.7. für die Konsole veröffentlicht wird. Jetzt haben wir neues Gameplay aus Ghost of Tsushima gesehen und dabei neben den Besonderheiten bei der Erkundung der Welt auch die zwei Kampfstile näher kennengelernt.

Im Video erklärt GamePro-Redateur Maximilian Franke, warum Ghost of Tsushima tatsächlich als Assassin's Creed Japan bezeichnet werden kann und wo es dann doch wichtige Unterschiede zu den Ubisoft-Spielen gibt.