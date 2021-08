Ein würdiger DLC für ein großartiges Spiel - Ghost of Tsushima Director's Cut & Iki Island

von Dennis Michel,

20.08.2021 17:29 Uhr

Als Ghost of Tsushima im Sommer 2020 erstmals herauskam, begeisterte es unseren Redakteuer Dennis Michel so sehr, dass er im Test eine sagenhafte 90 vergab. Was ihn an Ghost of Tsushima so begeistert hat, könnt ihr in seiner Review nachlesen. Jetzt erscheint der Director's Cut für PlayStation 4 und 5 sowie die Story-Erweiterung Iki Island.

Was der DLC zu bieten hat, verrät er uns im Interview. Nachlesen könnt ihr Dennis' Einschätzung von Iki Island auch im Test.

Wie ist eure Meinung? Schreibt es uns in die Kommentare!