Gibbon: Beyond the Trees schwingt sich heute auf die Nintendo Switch

11.05.2022 17:36 Uhr

Im Rahmen der neuesten Ausgabe der Indie World wurde Gibbon: Beyond the Trees gezeigt. Im handgezeichneten Jump 'n' Run-Abenteuer schlüpft ihr in die Rolle eines Affen und schwingt euch durch den Regenwald, während ihr mit eurer Familie nach einem Zuhause sucht.

Gibbon: Beyond the Trees ist ab sofort für die Nintendo Switch erhältlich. Ab dem 18. Mai ist es auch auf dem PC erhältlich.