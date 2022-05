Nintendo Direct - Alle Spiele aus der Indie World im Überblick

In rund 20 Minuten hat Nintendo seine "kleinen" Perlen vorgestellt, die entweder bereits sofort oder in Kürze auf der Nintendo Switch erscheinen. Habt ihr den Livestream verpasst, findet ihr hier wie gewohnt alle Ankündigungen in der Übersicht, angefangen mit den Highlights und weiter unten im Artikel allen restlichen Infos.

Die Highlights der Indie World

Ooblets

Release: Sommer

Darum geht's: Ooblets könnt ihr euch als Mix aus Pokémon und Harvest Moon vorstellen, also eine Mischung aus Bauernhof-Simulation und Monster-Zucht. Das Spiel ist seit 2020 im Early Access, aus dem es jetzt krabbelt (auch auf Xbox und PC.)

Gunbrella

Release: 2023

Darum geht's: Für uns das zweite Highlight der Indie World kommt von Publisher Devolver Digital und hört auf den Namen Gunbrella. Euch erwartet ein actionreicher Retro-Sidescroller, der eine Rachegeschichte erzählt und sicher den ein oder anderen Wortwitz parat hält.

Weitere Ankündigungen im Überblick

Batora : Lost Haven - Release: Herbst (Action-Adventure)

: - Release: Herbst (Action-Adventure) ElecHead - Release: Sommer (Retro-Puzzler)

- Release: Sommer (Retro-Puzzler) Soundfall - Release: sofort (Rhytmusspiel)

- Release: sofort (Rhytmusspiel) Wildfrost - Release: Winter (Deckbuilder)

- Release: Winter (Deckbuilder) Totally Accurate Battle Simulator - Release: Sommer (Auto-Battler)

- Release: Sommer (Auto-Battler) We are OFK - Release: Sommer (Visual Novel)

- Release: Sommer (Visual Novel) Silt - Release: Juni (Puzzle-Adventure)

- Release: Juni (Puzzle-Adventure) Mini Motorway - Release: sofort (Puzzler)

- Release: sofort (Puzzler) Wayward Strand - Release: 21. Juli (Point&Click)

- Release: 21. Juli (Point&Click) Cult of the Lamb - Release: 2022 (Survival/Dungeon Crawler)

- Release: 2022 (Survival/Dungeon Crawler) Another Crab's Treasure - Release: 2023 (3D-Jump&Run)

- Release: 2023 (3D-Jump&Run) One Shot - Release: Sommer (Adventure)

- Release: Sommer (Adventure) Gibbon : Beyond the Trees - Release: sofort (Sidescroller)

: - Release: sofort (Sidescroller) Idol Manager - Release: 25. August (Sim)

- Release: 25. August (Sim) Card Shark - Release: Demo sofort verfügbar (Kartenspiel)

- Release: Demo sofort verfügbar (Kartenspiel) Cursed to Golf - Release: Sommer (Geschick)

- Release: Sommer (Geschick) A Guidebook of Babel - Release: Herbst (Point&Click)

- Release: Herbst (Point&Click) OPUS: Echo of Starsong - Release: sofort (Adventure)

Den kompletten Livestream könnt ihr hier nachholen:

Diese Spiele erscheinen bereits heute

Während der Indie World wurden insgesamt vier Spiele vorgestellt, die ihr bereits heute zocken könnt. Was es mit OPUS: Echo of Starsong, Mini Motorway und Co. auf sich hat, das lest ihr im Artikel von Kollegin Eleen.

Welches Spiel von der Indie World war euer Highlight und welches habt ihr vermisst?