GLaDOS aus Portal spielt das neue Talos Principle 2 und es passt einfach perfekt

Mit The Talos Principle 2 ist am 3. November der Nachfolger des Rätsel-Hits von 2014 für die PS5, die Xbox Series X/S und den PC erschienen. Wie im Vorgänger erkundet ihr als humanoider Roboter eine futuristische Welt, in der die Menschheit ausgelöscht wurde.

Ihr löst in fantastischen Umgebungen verschiedene Rätsel und erlebt eine Geschichte, die sich um philosophische Fragen dreht. All das erinnert durchaus an die Portal-Spiele von Valve. In einem lustigen Trailer wird diese Ähnlichkeit jetzt genutzt. Die KI GLaDOS, die euch in Portal das Leben schwer macht, spielt und kommentiert hier quasi selbst den neuen Rätsel-Spaß.