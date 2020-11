05.11.2020 19:04 Uhr

Godfall ist die nächste große Hoffnung für alle Freunde von Loot-Spielen. Dabei nimmt der Action-Titel aber ein ganz anderes Genre als den Shooter als Vorlage, denn Godfall ist ein Action-Slasher.

Darum geht's: Deshalb kämpft ihr euch entweder alleine oder mit bis zu zwei weiteren Freunden durch die High Fantasy-Welt. In dieser existieren vier unterschiedliche Gebiete, die auf den Elementen Wasser, Feuer, Wind und Erde basieren. Es gibt auch noch das Reich der Seelen. Durch diese Orte müsst ihr als einer der verbliebenen Ritter reisen, um ein großes apokalyptisches Event aufzuhalten.

Spielerisch erwartet euch so ein Action-Slasher, das auf Kombos und unterschiedliche Waffen setzt. Diese bekommt ihr aber nicht wie sonst durch Fortschritt in dem Genre sondern ihr findet Loot. Dieser ist in unterschiedliche Kategorien aufgeteilt. Wie genau der Loot in Godfall funktioniert, erklären wir hier.

Godfall erscheint nächste Woche am 12. November für den PC und ist am 19. November dann für die PS5 ebenfalls spielbar. Die Versionen für Sonys nächste Konsole werden aber bereits am 12. November ausgeliefert.