Godfall: Neues Gameplay zeigt den Loot endlich in Action

Godfall erscheint konsolenexklusiv für die PlayStation 5 und direkt zum Launch. Der Titel soll ein sogenannter Loot-Slasher werden. Die Macher wollen nicht weniger als einen absoluten Traum für all diejenigen liefern, die gern nach Herzenslust an ihrem Loadout schrauben, bis es perfekt zu ihrem Spielstil passt. Wie das in Godfall funktioniert, haben wir schon mehrfach gehört und gelesen, jetzt gibt es aber endlich auch ein Gameplay-Video dazu, das den Loot in Aktion zeigt.

Godfall soll der Traum aller Loadout-Tüftler werden & so sieht das aus

Wie funktioniert der Loot? Wir haben bereits in diversen Interviews gehört, wie das Loot-System in Godfall abläuft. Es gibt die üblichen Seltenheits-Abstufungen und sehr, sehr viele Anpassungsmöglichkeiten. Neben einem passiven Trait könnt ihr auch einen aktiven Trait für eure Waffe finden und ausrüsten, sowie jede Menge Fähigkeiten, Charms und Accessoires für eure Charaktere nutzen. Details dazu findet ihr in unserem Gamepro-Artikel zum Thema:

Neues Gameplay-Video: IGN hat sich mit Entwickler Counterplay Games unterhalten, um die Philosophie hinter Godfalls Loot-System zu erklären. Es geht unter anderem darum, wie die einzelen Skills angepasst werden (ihr könnt übrigens jederzeit umskillen) und wie sich Items anpassen lassen.

Bei all dem steht die Freiheit der Spieler*innen im Mittelpunkt. Sie sollen so viele Anpassungsmöglichkeiten wie möglich haben, die sich dann auch noch frei untereinander kombinieren lassen und direkt ausprobiert werden können. Das trifft zum Beispiel auch auf den besonders flexibel gestalteten Skill-Tree zu.

Hier könnt ihr euch das Gameplay-Video ansehen:

Die zukünftigen Fans von Godfall sollen auch nicht dazu gezwungen sein, Inhalte immer und immer wieder spielen zu müssen, die ihnen vielleicht nicht gefallen haben, nur um bestimmte Dinge freizuschalten. Im Hinblick auf Crafting-Materialien soll das zum Beispiel bedeuten, dass ihr bestimmte Dinge auch so im normalen Verlauf der Story-Kampagne bekommt.

Wie klingt das alles für euch? Freut ihr euch auf das Lootsystem von Godfall?