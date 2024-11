Gold-Status erreicht: Stalker 2-Release steht nach jahrelanger schwerer Entwicklung

Stalker 2: Heart of Chornobyl erscheint am 20. November 2024 für Xbox Series X/S und PC und am Release wird sich nach einer jüngsten Erfolgsmeldung von Entwickler GSC Game World auch nichts mehr ändern. Das Open World-Spiel hat nämlich den Gold-Status erreicht.

Wäre eine solche Meldung bei vielen Spielen lediglich eine schöne Randnotiz, ist sie das bei Stalker 2 nicht. Nicht nur wurde der Release auch aufgrund größerer technischer Probleme viele Male verschoben, nach Ausbruch des Kriegs in der Ukraine Stand hinter der Veröffentlichung zudem ein großes Fragezeichen.

Zuletzt konnten wir uns in einer dreistündigen Anspielsession von der Qualität von Stalker 2 überzeugen und waren begeistert. Weiter steht jedoch die Frage im Raum, ob der 100 Stunden-Koloss seine Qualität auf hohem Niveau beibehalten kann und auch, ob die Xbox Series-Version überzeugt.



All das verraten wir euch dann im GamePro-Test in wenigen Tagen.