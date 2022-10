Am 21. Oktober können wir uns mit Batgirl, Red Hood, Robin und Nightwing ins Abenteuer stürzen. Mit der Superhelden-Truppe mischen wir die offene Spielwelt von Gotham City in wilden Third Person-Kämpfen auf. Der sogenannte Gameplay Launch-Trailer gibt schon mal ein Eckchen vor Release einen kleinen Ausblick auf die Action. Dennis durfte Gotham Knights übrigens bereits anspielen. Warum das Spiel bei ihm einen guten ersten Eindruck hinterlassen hat und es ihn an die Arkham-Spiele erinnerte, verräte er in seiner Preview.

Gotham Knights erscheint für PS5, Xbox Series X/S, PC .