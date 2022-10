Gotham Knights angespielt: Mehr Arkham, weniger Avengers

Genre: Action-RPG Entwickler: Warner Bros. Games Montreal (Batham: Arkham Origins) Plattform: PS5, Xbox Series X/S, PC Release: 21. Oktober Preis: 75 Euro

Gotham Knights hatte es bislang nicht leicht. Nicht nur sind erste Gameplay-Videos zum Koop- und Singleplayer-Spiel bei DC-Fans verständlicherweise auf recht wenig Gegenliebe gestoßen, die Versionen für die Last-Gen wurden kurzerhand gecancelt und auch der geplante Release im vergangenen Jahr hat sich immer weiter nach hinten geschoben. Jetzt erscheint das Open World-Spiel am 21. Oktober für PS5, Xbox Series X/S und PC und ich konnte mich bereits drei Stunden durch Gotham City schwingen.

Die frohe Kunde: Wer die Arkham-Spiele mochte, kann sich auf den Release freuen. Ein halbgares Superheldenspiel mit Live Service-Charakter wie The Avengers erwartet uns hier mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht. Im Gegenteil. Das Angespielte hat mir mächtig Spaß bereitet und an die Stärken der jüngsten Batman-Spiele erinnert. Bevor es in wenigen Tagen ins Testgetümmel geht, hier für euch meine vier Highlights.

Wuchtiges Kampfsystem – ohne Zahlenirrsinn

Die wichtigste Meldung vorab: Die über Gegnern aufploppenden Zahlen sind Geschichte, das Kampfsystem erinnert stark an frühere Arkham-Spiele, ist wuchtig, mit coolen Spezialfähigkeiten der vier Superhelden gepflastert und macht einen guten bis sehr guten Ersteindruck.

Besonders die stylishen Finisher haben einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Hingegen weniger überzeugt haben die Stealth-Momente. Ein zweites Arkham Asylum bekommen wir hier sicher nicht. Lediglich die Möglichkeit den Kampf schleichend zu beginnen, dann aber meist zur Action überzugehen.

Aufgelockert wurde die Action übrigens mit Detektiv-Passagen. Hier scannen wir Orte nach Hinweisen und lösen kleinere Rätsel. All das wirkt zwar recht seicht und kann sogar optional übersprungen werden, war aber dennoch eine schöne Abwechslung zur Action und den Story-Momenten. Es ist auch einfach schön in einem Actionspiel mal ruhigere Momente zu erleben.

Großer Spaßfaktor mit einer Portion Ernsthaftigkeit

Während sich The Avengers als Superheldenspiel doch recht ernst genommen hat, scheint Gotham Knights eine schöne Mischung aus komplett quatschigen Momenten, gepaart mit ernsthaften Dialogen zu werden, welche Batgirl, Red Hood, Robin und Nightwing mehr Tiefe verleihen.

Warnung: der folgende Absatz enthält leichte Spoiler Gegenspielerin war in meiner Anspiel-Session die inhaftierte Harley Quinn, der ich im Arkham Asylum um an wichtige Informationen zu gelangen einen Besuch abstatten musste. Die nötigen Infos hat Harley dann an ein schwebendes Luftballon-Einhorn gebunden, über das Gefängnis schweben lassen und ich konnte sie mir dann zu den Klängen von Ricky Martins "Livin La Vida Loca" während einer Innenhof-Schlägerei besorgen. Danke dafür, Harley! Der Glockenturm als heimeliger Hub

Was gibt es Schöneres als einen geselligen, ruhigen Hub-Bereich in Open World-Spielen? Sei es Majula aus Dark Souls 2, die Milano aus Guardians of the Galaxy oder die Normandy aus Mass Effect als wohl bekanntestes Beispiel.

In Gotham Knights dient der Glockenturm als Rückzugsort für unsere Truppe an Superhelden. Hier wird aufgelevelt, je nach Lust und Laune zwischen den vier Helden gewechselt, Missionen angenommen und die Story vorangetrieben.

Zwar wirkt der Ruheort im Vergleich zu den oberen Beispielen doch recht kompakt und wie stark er mit Leben und Interaktionen gefüllt ist, kann ich noch nicht final abschätzen, der Ersteindruck ist aber auf jeden Fall ein sehr positiver.

Mit dem Bat Bike durch Gotham

Von den Open World-Aktivitäten konnte ich mir zwar noch keinen Eindruck machen, dazu dann mehr im Test, allerdings vom Bat Bike, mit dem ich durch die düsteren, vom zwielichtigen Lampenlicht gefluteten Straßen brettern konnte – Gotham Knights ist übrigens ein schickes und atmosphärisch stimmiges Spiel, das jedoch vom Gesehenen her kein grafisches Next-Gen-Showcase wird. Es schaut für ein Open World-Spiel sehr gut aus, Punkt.

Während das Batmobil aus Arkham Knights für so manch Fan der Reihe ein zu mächtiges, nicht passendes Tool war, wirkt das Bike eher dezent. Die Steuerung ist spaßig arcadig, wir können aus dem Sitz heraus Fernkampfangriffe wie beispielsweise Red Hoods Pistolen nutzen und mit dem Greifhaken fließend an höher gelegene Orte schwingen.