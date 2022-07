Gotham Knights: Im neuen Trailer packt Batman-Sidekick Robin seine Moves aus

30.06.2022 15:36 Uhr

Am 25. Oktober 2022 erscheint mit Gotham Knights ein neues, auf dem DC Comic-Universum basierendes Videospiel. Mit der Arkham-Reihe hat das trotz offensichtlicher Parallelen jedoch genau genommen nichts zu tun. Und das, obwohl Gotham Knights von dem Arkham: Origins-Entwicklern Warner Bros. Montréal kommt. Stattdessen macht Gotham Knights sein eigenes Ding und setzt jetzt voll und ganz auf Koop. So können Spieler*innen mit Batmans Schützlingen Nightwing, Batgirl, Red Hood oder Robin in den Kampf gegen den Rat der Eulen ziehen, der nach dem angeblichen Tod des dunklen Ritters Gotham terrorisiert. Der neueste Trailer widmet sich voll und ganz Robin, der einige spektakuläre Moves dazugelernt hat.