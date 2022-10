Gotham Knights - Neuer Trailer zeigt die innere Zerrissenheit der Held*innen

Gotham Knights erscheint am 21. Oktober für PS5, Xbox Series X/S und PC. Im neuen Action-RPG der Arkham Origins-Macher Warner Bros. Montreal schlüpfen wir in die Rollen von Batgirl, Nightwing, Red Hood und Robin. Die vier Held*innen müssen mit dem Verlust ihres Mentors klarkommen und gleichzeitig seine übergroßen Fußstapfen ausfüllen.

Im neuen Trailer geht es darum, dass es sich bei den Hauptfiguren eben nicht nur um Sidekicks oder austauschbare Helfer*innen handelt, sondern um gestandene Held*innen. Mit dem Court of Owl erhebt sich nämlich eine neue Bedrohung und Gotham braucht Verteidiger. Kollege Dennis konnte das Spiel kürzlich ein paar Stunden ausprobieren, seine Eindrücke lest ihr in der Preview.