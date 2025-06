Grounded 2: Bereits im Juli könnt ihr wieder auf Ameisen durch den Garten reiten

Es passiert schon wieder: Ihr findet euch in einem Szenario, geradewegs aus einem 80er-Jahre-Familienfilm wieder. So groß wie die Actionfiguren von Masters of the Universe kämpft ihr in Grounded 2 ein weiteres Mal zwischen Insekten und Spinnen ums Überleben.

Die Fortsetzung des beliebten Koop-Survivalspiels könnt ihr bereits ab dem 29. Juli 2025 über die Xbox Game Preview spielen.