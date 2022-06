Grounded verlässt endlich den Early Access im September

12.06.2022 21:52 Uhr

Es gibt Neuigkeiten zum Survivalspiel Grounded aus dem Hause Obsidian. Denn auf dem Xbox & Bethesda Showcase 2022 wurde endlich ein Releasetermin für die finale Fassung des bislang nur im Early Access spielbaren Titels verkündet.Dann könnt ihr euch gemeinsam mit mehreren Freunden durch einen Garten bewegen und um euer Überleben kämpfen. Moment, was soll an einem Garten so gefährlich sein? Die Antwort: Ihr seid auf ein Miniformat geschrumpft. Grashalme ragen also nun plötzlich vor euren Augen in schwindelerregende Höhe, Ameisen werden zu gefräßigen Bestien und ihr müsst zusammenhalten, um in dieser Umgebung nicht als Mahlzeit zu enden.

Ihr fangt also damit an, Ressourcen zu sammeln, daraus Waffen und Werkzeuge herzustellen und natürlich auch Befestigungsanlagen zu errichten, um euch gegen anrückende Gegner besser zur Wehr setzen zu können. Survival-typisch kommt ihr im Laufe der Zeit in einen Gameplay-Loop aus Erkunden, Kämpfen und Bauen, sodass die Nächte schnell rumgehen und euer Schlafentzug in die Höhe schnellt.

Wann geht's los? Lange gedulden müsst ihr euch nicht mehr, denn schon im September 2022 soll es losgehen. Und wenn ihr den Game Pass abonniert habt, umso besser, denn hier landet Groundet bereits von Tag 1 an, sodass ihr direkt loslegen könnt