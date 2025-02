Hades 2 ist seit Mai 2024 im Early Access und wird kontinuierlich weiterentwickelt.

Jetzt steht das zweite große Update (das erste in 2025) in den Startlöchern. Mit diesem bekommt der Titel nicht nur den Abschluss des zweiten Pfads (Spoiler: es geht in den Olymp) sondern auch einen komplett neuen Gott mit seinen Boons. Melinoe wird ab sofort von Ares, dem Gott des Krieges, unterstützt. Dadurch bekommen wir also noch mehr Auswahl, wie wir die einzelnen Versuche angehen können.

Abgerundet wird das Update, das noch neue Songs, Fähigkeiten und viele kleine Anpassungen beinhaltet, durch die Ankündigung, dass es ein wichtiger und großer Schritt zum Full Release ist. Ein genaues Release-Datum gibt es aktuell noch nicht.