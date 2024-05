Hades 2: Die langerwartete Fortsetzung des Roguelike-Hits ist jetzt im Early Access verfügbar

Hades 2 gehört ohne Frage zu den am meisten erwarteten Spielen überhaupt. Jetzt ist der Nachfolger des Roguelike-Hits in den Early-Access gestartet.

Eleen hat das neue Action-RPG schon angespielt und verrät euch in ihrer Preview, was euch zum aktuellen zeitpunkt erwartet. Statt Zagreus, dem Helden des ersten Teils, schlüpft ihr dieses Mal in die unsterblichen Schuhe von Melinoë, der Prinzessin der Unterwelt. Mit ihr und der Hilfe der Gött*innen kämpft ihr euch in die Tiefen der Hölle oder bis rauf auf den Olymp.

Hades 2 ist seit dem 6. Mai 2024 auf Steam im Early Access.