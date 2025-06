Hades 2-Trailer zeigt die neuen Inhalte aus dem The Unseen-Update

Hades 2 legt noch einmal ordentlich nach und die eine oder andere Schippe drauf. Das The Unseen-Update bringt mehr Waffen, schwierigere Kämpfe, neue Story-Events und noch sehr viel mehr. Am besten seht ihr euch das Spektakel im Trailer einfach selbst an. Es handelt sich bei diesem Patch um das letzte große Early Access-Update vor dem finalen Release der Version 1.0, die noch dieses Jahr erscheinen soll – wenn alles klappt.