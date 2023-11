Haikyu!! Teil 1 der neuen FINAL-Filmreihe startet 2024

Mit Haikyu!! the Movie: Decisive Battle at the Garbage Dump startet im Februar 2024 ein neuer Film zum beliebten Anime in den japanischen Kinos. Wie in der Serie dreht sich dabei alles um die Rivalen Hinata und Kageyama, die plötzlich im selben Volleyball-Team spielen und miteinander auskommen müssen.

Der Film entsteht im Studio Production IG. Susumu Mitsunaka führt die Regie und hat auch am Skript mitgeschrieben. Mitsunaka hatte zuvor auch schon bei der mittlerweile 85 Episoden umfassenden Serie die Regie übernommen.