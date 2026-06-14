Halo Campaign Evolved: Geniales Remake, aber mit einem riesigen Versäumnis

Der Master Chief ist zurück! Mit Halo: Campaign Evolved bringen die Halo Studios (ehemals 343 Industries) den legendären ersten Teil von 2001 im modernen Gewand der Unreal Engine 5 zurück. Tobi und Dimi durften das Remake bereits ausgiebig anspielen – kurioserweise auf einem Presseevent direkt auf der PlayStation 5 Pro!

In diesem GameStar Talk analysieren Felix, Tobi und Dimi das frisch gezeigte Gameplay der Kult-Missionen „Der schweigende Kartograf“ und „Angriff auf den Kontrollraum“. Wie schlägt sich das neue Sprint-Feature? Wie stark sind die drei brandneuen Prequel-Missionen rund um die „Operation Metroid“ mit Sergeant Johnson? Und warum ist der komplett gestrichene PvP-Multiplayer eine echte vertane Chance für die langlebige Strahlkraft der Marke?

Jetzt seid ihr gefragt: Lockt euch das Halo-Remake im modernen UE5-Grafikgewand heute noch hinter dem Ofen hervor, oder fehlt euch der Multiplayer zu sehr? Schreibt uns eure Meinung unbedingt unten in die Kommentare!

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