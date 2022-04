Halo Infinite: Ankündigungs-Trailer gibt ersten Vorgeschmack auf Season 2-Inhalte

08.04.2022 16:45 Uhr

Der Free2Play-Multiplayer von Halo Infinite geht Anfang Mai in seine zweite Season. Das bedeutet, dass es für den Shooter endlich neue Inhalte in Form von Rüstungsteilen, Maps etc. gibt. Im kurzen Teaser-Trailer zur Season 2 bekommen wir schon einen Vorgeschmack auf einige der Inhalte, die uns ab Mai erwarten. Neu ist etwa eine Karte, bei der wir mit einem Warthog über Lavaströme hüpfen können.



Season 2 von Halo Infinite startet am 3. Mai 2022, der Titel ist auf Xbox Series X/S, Xbox One und PC verfügbar.