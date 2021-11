Halo Infinite: Atmosphärischer Live-Action-Trailer stimmt auf den Release des Shooter ein

29.11.2021 15:15 Uhr

Lange dauert es nicht mehr, bis Halo Infinite offiziell erscheint. Ganz in der Tradition vergangener Halos haben Microsoft und 343 Industries jetzt einen Live-Action-Trailer veröffentlicht, der auf den Launch des Shooters für Xbox Series X/S, Xbox One und den PC einstimmt. Der Release von Halo Infinite ist am 8. Dezember, bereits seit dem 15 November läuft die Beta des Free2Play-Multiplayers des Spiels.