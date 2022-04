Halo Infinite - Trailer stellt neue Spiel-Modi in Season 2 vor

21.04.2022 19:06 Uhr

Halo Infinite stellt die neuen Spielmodi von Season 2 vor, die am 3. Mai startet. Neu dabei ist diesmal eine Art Battle-Royale-Modus mit Last Spartan Standing. 12 Spieler*innen spawnen hier auf einer riesigen Map mit bestimmten Loadouts und insgesamt fünf Respawns.Wer am Ende als letztes noch steht, gewinnt.

Mit dabei in der neuen Season ist auch wieder der beliebte King of the Hill-Modus. Während der erste Einnahmepunkt zwar gesetzt ist, spawnen darauf folgende Punkte zufällig auf der Map und sorgen so für mehr Abwechslung.

Als dritter Modus wird Land Grab im Trailer vorgestellt, in dem es - wie der Name schon verät - darum geht, drei neutrale Zonen einzunehmen.