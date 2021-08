Harmony's Odyssey - Ein kunterbuntes Puzzlespiel für Switch und PC

11.08.2021 13:10 Uhr

Noch 2021 soll für Nintendo Switch und PC das Rätselspiel Harmony's Odyssey erscheinen, das ihr im Rahmen der Indie Arena Booth während der gamescom anspielen dürft. Das Spiel von Entwickler MythicOwl erinnert mit seinen detaillierten Dioramen an die Welten aus Captain Toad: Treasure Tracker. Doch im Gegensatz zu Nintendos quirligem Pilzfreund habt ihr hier keine Figur, die ihr steuern müsst. Ihr sorgt vielmehr dafür, dass die Welt selbst wieder zurechtgerückt wird. Das geschieht in einem kunterbunten Spiel, in dem Schieberätsel im Fokus stehen.

Mehr über Harmony's Odyssey erfahrt ihr heute um 18 Uhr auf GamePro. Im Rahmen der "Road to gamescom" stellen wir euch bis zum Start der Messe am 25. August eher unbekannte Spiele genauer vor.