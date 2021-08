Harmony's Odyssey: Erst Reizüberflutung, dann süßer Puzzle-Spaß

Genre: Puzzle-Adventure Entwickler: MythicOwl Plattform: Nintendo Switch, PC Release: 2021

Der erste Blick auf Harmony's Odyssey ist mit einer Menge Reizüberflutung verbunden. Die Welt sprudelt nur so über vor bunten Farben, knuddelig süßen Tieren und aufregenden Details. Doch obwohl die Optik zunächst für ein actionreiches Gameplay spricht, will das Spiel genau das Gegenteil sein: ein entspannter Zeitvertreib.



Die einzelnen Welten bestehen aus Dioramen, die in klassischer Puzzle-Manier wieder zurechtgerückt werden müssen. So müsst ihr einzelne Felder verschieben, um ein zusammenhängendes Areal zu erschaffen. Die einzelnen Rätsel sind nicht nur auf eine Ebene begrenzt, sondern können sich über mehrere Stockwerke ziehen

Das macht Harmony's Odyssey so besonders

Harmony's Odyssey erinnert mit seinen detaillierten Dioramen an die Welten aus Captain Toad: Treasure Tracker. Doch im Gegensatz zu Nintendos quirligem Pilzfreund habt ihr hier keine Figur, die ihr steuern müsst. Ihr sorgt vielmehr dafür, dass die Welt selbst wieder zurechtgerückt wird.



Vor allem der Perspektivwechsel in den einzelnen Dioramen macht das Rätseln so besonders. Mal befindet ihr euch inmitten einer Stadt, die ihr aus der Vogelperspektive betrachtet. Ein anderes Mal müsst ihr eine Küchenwand wieder geraderücken, indem ihr die einzelnen Küchenwandteile wieder an die richtige Position verschiebt. Insgesamt warten sieben unterschiedliche Biome mit ihren Schiebepuzzlerätseln auf euch.

Die detailreichen Biome erzählen spannende Geschichten, die kaum vorherzusehen sind. Nach Abschluss eines Puzzles beginnt eine kleine Zwischensequenz, die die Geschichte des jeweiligen Levels erzählt. Ein kleines, hasenähnliches Wesen kann beispielsweise mit der echsenartigen U-Bahn an einer Station ankommen, den Fahrstuhl ins Obergeschoss nehmen und dort eine Käserolle stehlen. Obwohl, wenn es Käse stiehlt, sollte es eher eine Maus sein, nicht wahr?



Die Geschichten können wiederum neue Ereignisse auslösen. Neben den Schiebepuzzlen warten kleinere Minispiele auf euch, in denen ihr beispielsweise eine kleine Hasenmaus steuern müsst und durch ein Labyrinth manövrieren müsst, ohne von den Mumien-Wachen gesehen zu werden. Wer es einfacher mag, für den hat Harmony's Odyssey natürlich auch die klassischen 2D-Schiebepuzzle parat.

Info: Dieser Artikel erscheint im Rahmen unserer 'Road to gamescom 2021', in der wir euch bis zum Start der Spielemesse am 25. August Spiele aus der Indie Arena Booth vorstellen.

Für wen ist Harmony's Odyssey geeignet?

Falls ihr Fans von Schiebepuzzlen seid und euch die klassischen 2D-Vorlagen zum Halse raushängen, könntet ihr mit Harmony's Odyssey euren Spaß haben. Wer Entspannung von den sonst so actionlastigen Titeln sucht und gleichzeitig auf die bunte Optik des Spiels steht, dürfte seinen inneren Frieden finden.



Sollte euer Geduldsfaden allerdings nur so kurz wie die Watschelarme des süßen Pinguin-Trios sein, solltet ihr einen Bogen um Harmony's Odyssey machen. Auch wenn das Spiel einige Nebenaktivitäten bietet, bleiben die Schiebepuzzle-Rätsel der Hauptbestandteil des Spiels.

Was gefällt uns, was nicht?

Vor allem die kunterbunte Optik und die einzigartigen Charaktere machen das Spiel zu etwas Besonderem. Jede Welt ist vollgestopft mit kleinen Details, für die man sich erst einmal Zeit nehmen muss, um sie zu bestaunen.



Allerdings bleibt abzuwarten, wie umfangreich Harmony's Odyssey sein wird und inwieweit sich die einzelnen Level voneinander unterscheiden werden.

Einschätzung der Redaktion

Jasmin Beverungen

@kerona44



Die Optik von Harmony's Odyssey hat mich sofort in ihren Bann gezogen. Mit jedem Bild, das ich vom Spiel gesehen habe, wuchs meine Neugier auf die unterschiedlichen Level. Was hat es mit diesem Nagetier auf sich? Wird der Minotaur jemals von seinem Smartphone ablassen? Und: Könnt ihr mir bitte den Accountnamen des süßen Pinguin-Trios verraten, das ständig Selfies von sich schießt?



Es bleibt abzuwarten, welchen Umfang die Vollversion von Harmony's Odyssey bieten wird. Doch schon jetzt kribbelt es mich in den Fingern, die einzelnen Elemente der Spielwelten zu verschieben und zusammenzusetzen.

Seid ihr Fans von Schiebepuzzlen?