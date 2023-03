Have a nice Death - Neuer Gameplay-Trailer trieft vor schwarzem Humor

Am 22. März erscheint das bitterböse Roguelike Have a nice Death von den Magic Design Studios auch für Nintendo Switch. Kurz vor Release wurde jetzt ein neuer Trailer veröffentlicht, der euch einen Überblick über die Story und das Gameplay gibt und viel schwarzen Humor bietet.

Im Spiel steuert ihr den Tod persönlich, der als CEO von Death Inc. in Arbeit zu ertrinken droht und deshalb finstere Helfer*innen erschafft. Diese halten sich allerdings nicht an den Plan und so müsst ihr die 7 Etagen der Unterwelt bereisen und sie in die Schranken weisen.