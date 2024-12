Hello Kitty Island Adventure: Release für Nintendo Switch bestätigt und lange dauert es nicht mehr

Hello Kitty Island Adventure ist eine Lebenssimulation im Stil von Animal Crossing. Das bisherige Apple Arcade-Spiel erscheint schon am 30. Januar für die Nintendo Switch. Auch die PC-Version soll Anfang 2025 kommen. Ob das Spiel am selben Datum auch bei Steam landet, ist aber noch nicht offiziell bestätigt. Es sollen auch Versionen für PS4 und PS5 folgen. Diese haben bisher aber noch keinen Termin.