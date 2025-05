Herr der Ringe, Star Wars, Marvel und Co.: Es kommen so viele Spiele!

Egal ob Minecraft-Film, Last-of-Us-Serie oder Spider-Man-Videospiele: Die größten Entertainment-Franchises der Welt beschränken sich nur noch selten auf ein einzelnes Medium. Sobald eine Geschichte ein Hit ist, wittern die Eigentümer der Marke Potenzial, diese nach allen Regeln der Kunst auszudehnen und auszuschlachten.

Das mag zynisch anmuten, glücklicherweise sitzen manchmal aber auch Leute hinter diesen Projekten, die wissen, was sie tun. Und so haben wir beliebte Spielereihen wie die Batman-Arkham-Reihe, Insomniacs Spider-Man, Telltales The Walking Dead, Robocop, GoldenEye und zahlreiche hervorragende Star-Wars-Spiele.

Wir werfen in diesem Video einen Blick auf einige der größten Film- und Entertainment-Franchises und verraten euch, ob und wann dazu in nächster Zeit Spiele erscheinen.