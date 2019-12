von Ann-Kathrin Kuhls,

15.12.2019 12:00 Uhr

Stars in Videospielen sind nicht erst seit Keanu Reeves in Cyberpunk 2077 oder Mads Mikkelsen in Death Stranding beliebt. Seit den Achtzigern treibt es die Helden der großen Leinwand auf den kleinen Bildschirm. In unserem Video werfen wir einen Blick auf den allerersten Auftritt eines Schauspielers in einem Spiel, reisen mit euch durch Pleiten, Pech und großes Kino der Neunziger und Nuller Jahre und werfen einen Blick auf all das, was noch kommt.

Wie ist es um Stars in Spielen heute bestellt? Was hat sich verändert? Und was bringt uns die Zukunft? Wir haben die wichtigsten Auftritte für euch zusammengefasst.