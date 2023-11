Honeycomb erinnert an No Man's Sky, aber mit handgebauter Fauna und Flora

Honeycomb: The World Beyond ist ein neues Weltraumerkundungsspiel, das Ende 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S erscheinen soll. Die Prämisse erinnert dabei nicht zuletzt an No Man's Sky. Ihr landet nämlich als Bioingenieur*in auf einem fremden Planeten.

Dort erforscht ihr die Fauna und Flora, baut Materialien ab und errichtet eine eigene Forschungsbasis. Eine Besonderheit von Honeycomb ist aber, dass ihr Pflanzen und Tiere miteinander kreuzen könnt und so neue Kreationen mit speziellen Eigenschaften erschafft.