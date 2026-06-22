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Honkai Nexus Anima zeigt, was sich bei der Pokémon-Alternative in den letzten Monaten alles getan hat
Mit Honkai Nexus Anima versucht sich das Hoyoverse (Genshin Impact, Honkai: Star Rail) an einer kostenlosen Pokémon-Alternative. Nebem dem Anime-Look sticht vor allem das Kampfsystem hervor, denn hier erwartet euch ein Autochess-System. Euer Monster-Team kämpft also von allein, während ihr euch hauptsächlich um die Teamkomposition und Positionierungen vor dem Match Gedanken macht.
Einen Release-Termin gibt es noch nicht, aber aber ab heute könnt ihr euch für die kommende Beta registrieren, um schon vorab einen Blick zu riskieren.
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