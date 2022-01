Horizon Call of the Mountain - Erster Teaser-Trailer zu Guerrillas PSVR2-Abenteuer

05.01.2022 09:05 Uhr

Horizon Call of the Mountain erscheint exklusiv für PlayStation VR2 und lässt uns in die Haut eines komplett neuen Charakters aus dem Horizon-Universum schlüpfen. Aloy und weitere bekannte Gesichter sollen aber dennoch auftreten. Viel mehr ist nicht über das neue Spiel von Guerrilla bekannt.