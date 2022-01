Horizon Forbidden West endlich angespielt: Diese Open World ist eine Wucht

von Ann-Kathrin Kuhls,

25.01.2022 17:15 Uhr

Guerilla Games lieferte 2017 mit Horizon Zero Dawn eines der besten PlayStation-Exklusives des Jahres ab. 2022 erscheint endlich der nächste Teil der Hauptserie: In Forbidden West verschlägt es Heldin Aloy und ihre Begleiter in den Westen der ehemaligen USA, wo sich neue Stämme, neue Monster und neue Herausforderungen tummeln.

Lindas Preview zu Horizon Forbidden West

Lange konnten wir nur anhand von Gameplaytrailern und Dev-Interviews schätzen, wie sich der Titel schlagen wird, jetzt hat GamePro-Redakteurin Linda jedoch wirklich Hand anlegen und - europaexklusiv - selbst spielen dürfen. Lindas Eindrücke sowie alles, was ihr vor dem Release noch so über Forbidden West wissen müsst, haben wir für euch zusammengefasst. Noch mehr Infos so wie die Preview und später auch den Test findet ihr natürlich auf GamePro.de.