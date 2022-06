Humankind bringt noch dieses Jahr rundenbasierte Strategie auf Konsolen

10.06.2022 08:27 Uhr

Auf dem Summer Game Fest 2022 gab es gute Neuigkeiten für alle, die gerne Strategie auf Konsolen spielen. Denn das rundenbasierte Taktikspiel Humankind erscheint am 4. November für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S. Auch wenn Vorbestellungen bereits möglich sind, so kön