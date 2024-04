Ihr könnt nun klassische Arcade-Spiele im Piraten-Gewand erleben

Pirates and Aztecs ist eine Minispielsammlung, die sich an klassische Arcade-Spiele wie Arkanoid oder Space Invaders orientiert. Das Ganze wurde modernisiert und in ein Piraten-Gewand verpackt.

Pirates and Aztecs ist am 8. November 2023 für Xbox One, Xbox Series X und S, mobile Geräte, PCs und HoloLens erschienen.

Übersetzt lautet die offizielle Beschreibung von Pirates and Aztecs wie folgt:

„Du bist Lorencillo, ein Pirat, der nach dem größten Schatz aller Zeiten sucht: Dem verlorenen Schatz von Moctezuma. Lorencillo bekämpft beängstigende Azteken, um eine Karte und einen Schlüssel zu erlangen, doch nicht ohne sich gegen die Angriffe der großen Azteken-Krieger zu behaupten.

Pirates and Aztecs bringt den Arcade-Style zurück und lässt dich die damaligen Gefühle mit einer aufgefrischten Erfahrung erleben. Zeige deine natürlichen Gaming-Skills durch das Zerstören von Blöcken, dem Erledigen von Gegnern, dem Einfangen von Preisen und der Flucht von Bestrafungen. Wirst du der Pirat sein, der den Schatz von Moctezuma findet? Wirst du die Fähigkeiten haben und die gruseligen Azteken besiegen? Finde es heraus und viel Spaß!“