Im deutschen Krimi-Adventure The Darkest Files löst ihr Mordfälle - und zwar in Frankfurt!

Hach, Frankfurt, du schöne Main-Metropole. Was hast du nicht alles zu bieten: das Finanzviertel, die Zeil, der Palmengarten, die Mordfälle.

Moment, wie bitte? Was steht da in unseren Notizen? Puh, okay, jetzt wissen wir Bescheid: Im deutschen Krimi-Adventure The Darkest Files geht es um historisch akkurate Mordfälle im Frankfurt des Jahres 1956. Ihr seid für alles verantwortlich: Beweise sammeln, Zeugen und Verdächtige verhören und anschließend den Weg zum Gericht antreten.

Wenn ihr also ein Faible für Geschichte habt und tatsächlich begangene Straftaten aufklären möchtet, solltet ihr euch mal die Kickstarter-Seite des kleinen Teams von Paintbucket Games anschauen. Dort sucht das Entwicklerstudio nämlich noch nach finanzieller Unterstützung für ihr ungewöhnliches Adventure.