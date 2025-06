Release bekannt: Little Nightmares 3 erscheint zur besten Gruselzeit

Ab dem 10. Oktober dürfen wir uns auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch 1/2 und PC im 2er-Koop oder solo durch Little Nightmares 3 gruseln, das von Until Dawn-Entwickler Supermassive Games entwickelt wird.

Was euch im Grusel-Sidescroller erwartet und wie sich der neue Ableger von seinen beiden Vorgängern abhebt, das erfahrt ihr in unserer Vorschau zu Little Nightmares 3.