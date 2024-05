Im neuen Kinofilm Haikyu!! The Dumpster Battle kommt es zum Showdown zwischen Karasuno und Nekoma

In der Anime-Serie Haikyu!! dreht sich alles um Volleyball und den Mittelschüler Shoyo Hinata. Schon als kleines Kind fand er großen Gefallen an dem Sport und besonders beeindruckt war er von einem Volleyspieler mit dem Spitznamen der "kleine Gigant", der genau wie Hinata, nicht sonderlich groß ist. Hinata setzt sich es sich das Ziel, ebenfalls ein so guter Spieler zu werden und beginnt mit in der Mittelschule, seine Volleyball-Fähigkeiten zu trainieren.

In der Karasuno-Oberschule läuft Hinata seinem Erzrivalen Tobio Kageyama über den Weg, gegen den er in einem Turnier verloren hatte und beide müssen feststellen, dass sie im gleichen Volleyball-Team sind. Als Rivalen und Team-Kameraden führen sie extrem schnelle Angriffe aus und streben danach, die besten Volleyball-Spieler zu werden.



In Haikyu!! The Dumpster Battle kommt es zu einem Showdown zwischen Team Karasuno und Nekoma, wo Hinata und Kageyama sich gegen Hinatas Freund und Volleyball-Genie Kenma behaupten müssen. In Deutschland kommt Haikyu!! The Dumpster Battle am 25. Juni in die Kinos.