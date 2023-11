Im neuen Like a Dragon Gaiden wird Yakuza-Held Kiryu zum Geheimagenten wie James Bond

Am 9. November ist Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name für PS4, PS5, die Xbox-Konsolen und PC erschienen. Das Spin-Off der RPG-Serie bringt den langjährigen Serien-Helden Kazuma Kiryu als Hauptfigur zurück und dient als Bindeglied zwischen Yakzua 6 und dem im Februar erscheinenden Like a Dragon: Infinite Wealth.

Kiryu hatte sich eigentlich zur Ruhe gesetzt und zurückgezogen, aber wie so oft holen ihn die Geister seiner Vergangenheit doch noch ein. Der neue Trailer zeigt jetzt unter anderem die neuen Kampfstile, mit denen ihr die japanische Unterwelt unsicher machen könnt.

Der Yakuza-Style ist aggressiv und lässt euch ganze Gegnergruppen auseinandernehmen. Der Agent-Style setzt auf kleine Gadgets wie bei James Bond und ist vor allem auf Geschwindigkeit und Präzision ausgelegt.