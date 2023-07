Im neuen Marvel's Spider-Man 2-Trailer könnt ihr Venom erstmals komplett sehen

Am 20. Oktober dürft ihr euch mit Peter und Miles in Marvel's Spider-Man 2 wieder durch die Hochhausschluchten von New York schwingen und bekommt es zudem mit Antagonist Venom zu tun. Der Bösewicht aus dem PS5-Exclusive ist im neuen Story-Trailer von Entwickler Insomniac Games jetzt erstmals komplett zu sehen.

