Marvel's Spider-Man 2 - Vorschauvideo zur neuen Open-World-Action

Ab dem 20. Oktober 2023 geht es PS5-exklusiv mit Marvel's Spider-Man 2 erneut nach New York! Spider-Man und Spider-Man kämpfen dabei dieses Mal sogar zusammen gegen neue Bösewichte. Nachdem Peter Parker und Miles Morales beide ihr eigenes Spiel bekamen, steuern wir sie im kommenden Abenteuer beide. Neu sind neben weiteren Angriffen, Gadgets und Fertigkeiten auch die beiden Stadtteile Brooklyn und Queens.

Damit geht es erstmals seit Ultimate Spider-Man von 2005 aus Manhatten heraus. Inhaltlich kommt Jäger Kraven in die Stadt, um Superhelden und Schurken gleichermaßen zur Strecke zu bringen. Leider verwandelt sich Dr. Kurt Connors genau in diesem Moment in die Echse. Der Wissenschaftler ist zudem der einzige, der Peter bei der Heilung seines besten Freundes helfen kann.

Klingt spannend, nur ob Spider-Man 2 auch den größten Makel der Serie endlich lösen kann, verrät der erste lange Trailer nicht. Was das ist und warum wir trotzdem den Oktober nicht mehr erwarten können, seht ihr in diesem Video!