Im neuen Teaser zu Squid Game Staffel 3 gehen die tödlichen Spiele in eine letzte Runde

Der Serien-Sommer wird tödlich! Am 27. Juni 2025 gehen die Spiele von Squid Game auf Netflix in eine dritte und letzte Runde. Der Teaser zeigt bereits, dass der lebensgefährliche Wettbewerb nach den Ereignissen von Staffel 2 einfach so weitergeht. Kann Gi-hun den Frontmann doch noch aufhalten?

In dem kurzen Clip tauchen alle verbliebenen Teilnehmer auf, unter anderem Myung-gi und Jun-hee, die ein Kind erwarten. Die Schwangerschaft stellt ein großes moralisches Dilemma in der Serie dar und es bleibt spannend, wie Staffel 3 den Handlungsstrang auflösen wird.