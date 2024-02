Im Open World-Spiel Outbound baut ihr einen alten VW-Bus zu eurem neuen Zuhause um

Outbound ist ein neues Open World-Erkundungspiel, in dem ihr euer Leben in der Stadt hinter euch lasst und in einen vollelektrischen VW-Bus zieht.

Der Titel ist in einer Zukunft angesiedelt, in der die Menschen mit der Natur Hand in Hand zusammenleben. Ihr startet mit einem leeren Camper und baut euch Stück für Stück ein neues Zuhause auf. Dazu erkundet ihr die farbenfrohe Spielwelt und sammelt Ressourcen für euren Bus.

Outbound ist bisher nur für den PC angekündigt und hat noch keinen Releasetermin.