Im RPG Greedfall 2 entdeckt ihr eine Welt, die alle anderen aufgeben

Mit Greedfall lieferte das Entwicklerstudio Spiders 2019 ein solides Rollenspiel mit einem faszinierenden Szenario ab. Jetzt steht ein Nachfolger in den Startlöchern, der größer und vor allem besser werden will. Für ihr neues Rollenspiel haben sich die Entwickler einen spannenden Kniff überlegt. Im Vorgänger spielt ihr noch einen Diplomaten, der eine neue Welt erkundet. In Greedfall 2 schlüpft ihr dagegen in die Rolle eines indigenen Bewohners dieser neuen Welt und landet dann unfreiwillig als Fremder in der alten Welt der Eroberer. Wir konnten Greedfall 2 ausprobieren und haben alte Schwächen, aber auch spannende Neuerungen entdeckt.