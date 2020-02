Immortal Realms Vampire Wars - Trailer zum Startschuss der Xbox One Game Preview veröffentlicht

14.02.2020 17:45 Uhr

Immer wieder gibt es neue Spiele, die zwar noch nicht fertig sind aber per Xbox One Game Preview schon im Early Access auch auf der Konsole gespielt werden können. Dazu gehört jetzt auch das Rundenstragiespiel Vampire Wars: Immortal Realms. Mit dem obenstehenden Trailer wurde bestätigt, dass sich das Spiel ab sofort in dem Programm für die Xbox One befindet.

In Vampire Wars: Immortal Realms untersucht ihr das Reich Nemire und erlebt eine Geschichte rund um vier mächtige Vampire, die ihr in über zwölf Missionen begleitet. Hinzu kommen taktische Kartenspielelemente: Jeder Vampirlord verfügt über ein eigenes Kartenset, über das er sich einen Vorteil im Kampf verschaffen kann.

Vampire Wars: Immortal Realms soll im Laufe des Frühjahrs in der Vollversion erscheinen.