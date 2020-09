Immortals: Fenyx Rising - Erster Gameplay-Trailer zeigt riesige Open World

10.09.2020 21:15 Uhr

Ubisoft hat nach der Umbenennung von Gods & Monsters in Immortals: Fenyx Rising den ersten Gameplay-Trailer des Action-Rollenspiels präsentiert. Nicht nur sehen wir Heldin Fenyx in Aktion, auch bekommen wir einen tollen Überblick über die offene und scheinbar riesige Open World.



Immortals: Fenyx Rising erscheint am 03. Dezember 2020 für PS4, Xbox One, Google Stadia und die Next-Gen.