In Assassin's Creed Shadows klettert ihr wie ein Ninja: Endlich gibt's neues Parkour-Gameplay

Nicht mal mehr anderthalb Monate trennen uns vom Release von Assassins Creed Shadows, dem sehnlichst erwarteten Serienteil im feudalen Japan. Im Rahmen sogenannter Community Posts stellt Entwickler Ubisoft in den letzten Wochen immer wieder ausgewählte Aspekte des Spiels gesondert vor. Heute an der Reihe: das Parkour-System.

Denn wer als Shinobi die belebten Straßen von Kyoto von oben betrachten oder den Turm der Burg von Osaka erklimmen will, muss klettern können. Im neuen Gameplay-Video könnt ihr Shinobi Naoe dabei zusehen, wie sie mächtige Festungsmauern hinauf kraxelt, waghalsige Sprünge vollführt oder ihren Wurfhaken benutzt.

Auffällig: das Ausweichen (Dodge) wurde in die Parkour-Mechaniken integriert. So könnt ihr beispielsweise mit einer Ausweichbewegung von einer Mauer springen. Im Gegensatz zu den vorherigen Serienteilen sollen Naoe und Yasuke übrigens nicht mehr überall klettern können. Klettern ist jetzt nur noch an Oberflächen mit Griffen und anderen Haltemöglichkeiten erlaubt.

Assassin's Creed Shadows erscheint am 14. Februar 2025 für PlayStation5, Xbox Series X/S, PC und Mac. Warnt also schonmal eure Partner vor, dass ihr am Valentinstag bereits zu tun habt.