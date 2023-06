In der neuen Fortnite-Season könnt ihr auf Dinos reiten und als Optimus Prime spielen

Fortnite startet am 9. Juni in die dritte Season von Kapitel 4 und führt dazu ein neues Dschungel-Biom mit Dinosaurieren ein. Ihr könnt auf Raptoren reiten und darüber hinaus als Ober-Transformer Optimus Prime in die Battle Royale-Schlachten ziehen. Auf dem Summer Game Fest wurden die neuen Inhalte mit einem Trailer vorgestellt.