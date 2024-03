In diesem 3D-Plattformer spielt ihr euch selbst gleichzeitig in 2D auf einem GameBoy

Screenbound ist ein einzigartiger Plattformer, der 2D- und 3D-Elemente auf faszinierende Art miteinander verbindet. Ihr spielt nämlich ein Spiel im Spiel.

Eure Spielfigur bewegt sich in einer 3-dimensionalen Welt, spielt aber gleichzeitig ein 2D-Jump&Run auf einer Art GameBoy. Der Clou: Das GameBoy-Spiel seid ihr selbst, nur eben aus einer anderen Perspektive. Gegner und andere Elemente sind in 3D unsichtbar, ihr müsst sie also auf dem GameBoy ausschalten, um in der "eigentlichen" Welt voranzukommen.

Scrrenbound wird aktuell für den PC entwickelt, hat aber noch keinen Releasetermin.