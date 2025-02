In diesem Anime geht es um eine Zombie-Apocalypse, die jede Person in eine Katze verwandelt

Crunchyroll hat den ersten Trailer zum kommenden Zombie-Anime Nyaight of the Living Cat veröffentlicht, der im Juli 2025 erscheint.

In Nyaight of the Living Cat dreht sich alles um ein mysteriöses Virus, das sich auf unerklärliche Art und Weise in der Welt verbreitet. Das Virus sorgt dafür, dass Infizierte sich wie bei einer Zombie-Apokalypse verwandeln, sobald sie damit in Berühung kommen – mit der Ausnahme, dass hier niemand zum Zombie wird, sondern zu einer Katze!

Im Mittelpunkt der Epidemie steht der Protagonist Kunagi, der sich durch das Kuscheln mit einer der flauschigen Vierbeiner in eine Katze verwandelt und jetzt mit anderen Stubentigern in dieser abgedrehten Situation um das Überleben kämpfen muss.

Bisher sind keinerlei Informationen über das genaue Releasedatum oder die Episodenanzahl bekannt. Auch was die Snychronisation abseits der japanischen Vertonung anbelangt, tappen wir noch im Dunkeln. Da der Trailer von Crunchyroll veröffentlicht wurde, wird der Anime mit hoher Wahrscheinlichkeit beim Streaminganbieter erscheinen und vorerst nur mit japanischer Sprachausgabe verfügbar sein.